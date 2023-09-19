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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف الشباب الأول من سامسونج.. تفاصيل جديدة عن البديل الأرخص لـ Galaxy S23

هاتف سامسونج الشبابي
هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE

مع اقتراب الإعلان عن هاتف Galaxy S23 FE القادم من شركة سامسونج والذي يعد البديل الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد، كشفت عدد من التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف وإمكاناته وكذلك التصميم الخاص به. 

 

وبحسب موقع Android Police سيأتي هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE بشاشة بشاشة من نوع  AMOLED قياس 6.4 بوصة توفر جودة +Full HD وودقة 2340 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 210 جرامًا. 

 

وسيحصل هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE على 4 ألوان هي : الأبيض ، والجرافيت الأسود، والأرجواني ، والأخضر.  

وسيقدم هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيحتوي على كاميرا ultra wide بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ، بالإضافة إلى كاميرا tele بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

وسيعمل هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE إما بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية أو بمعالج Exynos 2200 من شركة سامسونج، وذلك اعتمادًا على المنطقة الجغرافية، مع 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 و256 جيجابايت.  

 

وسيحتوي هاتف سامسونج الشبابي Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

 

 

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