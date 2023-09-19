تقارير تكشف سعة بطاريات هواتف آيفون iPhone 15

منذ أيام أعلنت شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 ، كما بدأت الشركة في فتح حجز الطلبات المسبقة منذ 3 أيام، والمقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى للهواتف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من عدم إعلان أبل عن سعة بطاريات هواتف آيفون iPhone 15، فإن هناك بعض المعلومات المتعلقة بالبطارية ومواصفات الشحن الخاصة بالهواتف، التي تم الكشف عنها.

ووفقا لقاعدة البيانات التنظيمية الصينية فإن هاتف iPhone 15 الأساسي سيحتوي على بطارية تبلغ 3349 مللي أمبير في الساعة تتميز بسرعات شحن تبلغ 12.981 وات في الساعة، بحسب موقع Gizmochina.

أما هاتف iPhone 15 Plus فيحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4,383 مللي أمبير في الساعة تدعم قوة كهربائية تبلغ 16.950 وات في الساعة.

أما بالنسبة لهاتف iPhone 15 Pro فيأتي بببطارية تبلغ سعتها 4383 مللي أمبير في الساعة بينما سيتم تشغيل iPhone 15 Pro Max ببطارية تبلغ سعتها 4422 مللي أمبير في الساعة.

ويتميز هاتف iPhone 15 Pro بقوة شحن 12.70 وات في الساعة، بينما يأتي iPhone 15 Pro Max بقدرة 17.109 وات في الساعة.

وتعد هذه التقارير الجديدة على النقيض من الشائعات السابقة، التي ألمحت إلى قيام شركة أبل برفع سرعات الشحن لطرز Pro المتطورة إلى 27 وات، لكن القائمة التنظيمية الصينية تكشف أن طرز iPhone 15 Pro تحتفظ بنفس سرعة الشحن مثل سلسلة هواتف iPhone 14 Pro العام الماضي.

وذكرت تقارير أخرى أنه يمكن شحن طرز iPhone 14 Pro بما يصل إلى 27 وات بفضل شاحن USB-C بقوة 30 وات من شركة أبل، ويمكن الافتراض أن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين سيحتويان أيضًا على سرعات الشحن هذه.