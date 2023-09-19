وان بلس تتحدى بتابلت OnePlus Pad Go الأرخص

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تعمل على جهازها اللوحي الثاني، والذي يطلق عليه اسم OnePlus Pad Go والذي سيكون ميسور التكلفة ومخصص لمحدودي الدخل.

وبحسب موقع Gizmochina فإن تابلت وان بلس القادم OnePlus Pad Go سيكون نسخة أرخص من تابلت OnePlus Pad الذي أطلقته الشركة مؤخرا مع معالج مميز من نوع Dimensity 9000.

وفقا للموقع فإن تابلت وان بلس القادم OnePlus Pad Go سيتم الكشف عنه في شهر أكتوبر القادم، حيث ظهرت عددا من مواصفاته على منصة Flipkart، حيث تشير التسريبات إلى أن الشركة ستستمر في الكشف عن الميزات الرئيسية للجهاز حتى 4 أكتوبر.

ومن ثم، يبدو أن تابلت وان بلس القادم OnePlus Pad Go سيصبح رسميًا في الأسبوع الأول من أكتوبر، وسيكون تصميمه مشابهًا لجهاز OnePlus Pad، كما يتميز الغلاف الخلفي له بتصميم مزدوج اللون وكاميرا واحدة وشعار شركة OnePlus.

وكان "كيندر ليو" الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة وان بلس، قد كشف مؤخرًا أن شاشة OnePlus Pad Go ستدعم دقة 2K ، من المتوقع أن يأتي محملاً مسبقًا بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 13.

ومن المتوقع أن يأتي تابلت وان بلس القادم OnePlus Pad Go مزودًا بميزة Content Sync لسهولة الحافظة ومشاركة الملفات بين هواتف وان بلس الذكية وجهاز التابلت، كما ستكون هناك نقطة اتصال مشتركة لمشاركة البيانات، ونسخ الشاشة، ومزامنة الإشعارات، وإدارة المكالمات، بهدف تعزيز التكامل عبر أجهزة وان بلس اللوحية والهواتف الذكية.