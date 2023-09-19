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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أشيك موبايل للبنات.. شبيه آيفون وسعره مناسب جدا

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C55

يتميز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي بتصميمه الأنيق والشبابي والذي يشبه هواتف آيفون والذي يرشحه بأن يكون الهاتف الأفضل للجنس الناعم، كما يضم الهاتف عددا من المواصفات والإمكانات القياسية إلى جانب سعره المناسب للغاية.  

   

وجاء Realme C55 بشاشة  من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة، مع ودة عرض +FHD  تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

 

ويقدم Realme C55 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، للتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل Realme C55 بمعالج من نوع Helio G88 SoC من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت رام قابلة للتوسعة، مع  128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن سريع بقوة 33 وات.

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55 في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و 306 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

أشيك موبايل للبنات شبيه آيفون ريلمي هواتف ريلمي Realme C55 سعر Realme C55 مواصفات Realme C55

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