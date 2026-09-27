قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاكل وسلبيات .. عمرو أنور: حسام حسن حاليًا بيكسب عداوات مع لاعبي منتخب مصر فقط
«ترامب» يلغي معايير «بايدن» بشأن وقود السيارات.. تفاصيل
دون تحريك .. تفاصيل أكبر سعر دولار الآن
إعلامية تكشف تطورات جديدة في حالة «محمد السيد» وموعد حسم عودته لتدريبات الزمالك
«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر
مواصفات أودي Q4 e-tron موديل 2026.. عالميًا
ردًا على الشائعات.. الزمالك يحسم الجدل حول أموال حسام عبدالمجيد
اندلاع حريق هائل ودوي صفارات الإنذار في كييف بعد رصد مسيرات انتحارية
بعد أزمات حسام حسن.. مُحلل رياضي يُحذّر من تكرار سيناريو 2010 مع منتخب مصر
جهاد جريشة يُشيد بحكام دوري المحترفين ويكشف أخطاءً تحكيمية في عدة مباريات
بعد رفض «ترامب» المقترح الإيراني الجديد لفتح مضيق هرمز.. ماذا قال المحللون؟
أستاذ علوم سياسية: مصر انتقلت من إدارة الأزمات إلى المشاركة في صناعة الاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أودي Q4 e-tron موديل 2026.. عالميًا

أودي Q4 e-tron 
أودي Q4 e-tron 
صبري طلبه

تقدم أودي Q4 e-tron موديل 2026 عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاعتماد على منظومات دفع كهربائية بالكامل وتعدد واضح في خيارات المحركات والأداء. 

أبعاد أودي Q4 e-tron موديل 2026

يبلغ طول أودي Q4 e-tron نحو 4,603 مم، وعرضها 1,865 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,614 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,764 مم، وتوفر السيارة مساحة صندوق أمتعة تبلغ 535 لترًا، فيما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED. وتأتي العجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

أودي Q4 e-tron موديل 2026

المحرك الأول ينتج 204 أحصنة

تعتمد النسخة الأولى Q4 e-tron على محرك كهربائي واحد ونظام دفع خلفي، بقوة 204 أحصنة وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتحصل هذه النسخة على بطارية بسعة 59 كيلوواط ساعة، توفر مدى يصل إلى 451 كم، بينما تستغرق عملية الشحن AC من 0 إلى 100% نحو 6.5 ساعة، ويمكن شحنها عبر DC بقدرة 160 كيلوواط من 10 إلى 80% خلال 24 دقيقة.

أودي Q4 e-tron موديل 2026

أودي Q4 e-tron performance 

تأتي النسخة الثانية Q4 e-tron performance بمحرك كهربائي واحد ودفع خلفي أيضًا، لكن بقوة 286 حصانًا وعزم 545 نيوتن متر، وتعتمد على بطارية أكبر بسعة 77 كيلوواط ساعة، مع مدى كهربائي يصل إلى 592 كم، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 6.6 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، ويستغرق الشحن السريع من 10 إلى 80% نحو 28 دقيقة.

أودي Q4 ومنظومة quattro 

تنتقل أودي إلى الدفع الكلي مع Q4 e-tron quattro، التي تعتمد على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 299 حصانًا وعزم دوران يبلغ 484 نيوتن متر، مع بطارية 77 كيلوواط ساعة ومدى يصل إلى 573 كم.

وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، بينما تستغرق 6.2 ثانية للوصول من الثبات إلى 100 كم في الساعة، مع شحن DC من 10 إلى 80% خلال 28 دقيقة.

أودي Q4 e-tron موديل 2026

النسخة الأقوى تصل إلى 340 حصانًا

تتصدر Q4 e-tron quattro performance المجموعة من حيث القوة، إذ تعتمد على محركين ونظام دفع كلي، وتنتج 340 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 679 نيوتن متر. 

وتستخدم بطارية بسعة 77 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 554 كم، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، وتحتاج السيارة إلى 5.4 ثانية فقط للتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، مع إمكانية شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمئة خلال 28 دقيقة عبر شحن DC بقدرة تصل إلى 185 كيلوواط.

أودي Q4 e tron أودي Q4 e tron موديل 2026 مواصفات أودي Q4 e tron السيارة أودي Q4 e tron

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

ترشيحاتنا

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. انقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية | صور

بوينج

وول ستريت جورنال: خلل برمجي في «بوينج 737 ماكس» قد يعطل نظام الملاحة الآلية أثناء الهبوط

: الحكومة الأيرلندية

اقتصاديون: الحكومة الأيرلندية تواجه «خيارات أصعب من المتوقع» في ميزانية 2027

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد