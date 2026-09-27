مواصفات أودي Q4 e-tron موديل 2026.. عالميًا

تقدم أودي Q4 e-tron موديل 2026 عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاعتماد على منظومات دفع كهربائية بالكامل وتعدد واضح في خيارات المحركات والأداء.

أبعاد أودي Q4 e-tron موديل 2026

يبلغ طول أودي Q4 e-tron نحو 4,603 مم، وعرضها 1,865 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,614 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,764 مم، وتوفر السيارة مساحة صندوق أمتعة تبلغ 535 لترًا، فيما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED. وتأتي العجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

أودي Q4 e-tron موديل 2026

المحرك الأول ينتج 204 أحصنة

تعتمد النسخة الأولى Q4 e-tron على محرك كهربائي واحد ونظام دفع خلفي، بقوة 204 أحصنة وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتحصل هذه النسخة على بطارية بسعة 59 كيلوواط ساعة، توفر مدى يصل إلى 451 كم، بينما تستغرق عملية الشحن AC من 0 إلى 100% نحو 6.5 ساعة، ويمكن شحنها عبر DC بقدرة 160 كيلوواط من 10 إلى 80% خلال 24 دقيقة.

أودي Q4 e-tron موديل 2026

أودي Q4 e-tron performance

تأتي النسخة الثانية Q4 e-tron performance بمحرك كهربائي واحد ودفع خلفي أيضًا، لكن بقوة 286 حصانًا وعزم 545 نيوتن متر، وتعتمد على بطارية أكبر بسعة 77 كيلوواط ساعة، مع مدى كهربائي يصل إلى 592 كم، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 6.6 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، ويستغرق الشحن السريع من 10 إلى 80% نحو 28 دقيقة.

أودي Q4 ومنظومة quattro

تنتقل أودي إلى الدفع الكلي مع Q4 e-tron quattro، التي تعتمد على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 299 حصانًا وعزم دوران يبلغ 484 نيوتن متر، مع بطارية 77 كيلوواط ساعة ومدى يصل إلى 573 كم.

وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، بينما تستغرق 6.2 ثانية للوصول من الثبات إلى 100 كم في الساعة، مع شحن DC من 10 إلى 80% خلال 28 دقيقة.

أودي Q4 e-tron موديل 2026

النسخة الأقوى تصل إلى 340 حصانًا

تتصدر Q4 e-tron quattro performance المجموعة من حيث القوة، إذ تعتمد على محركين ونظام دفع كلي، وتنتج 340 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 679 نيوتن متر.

وتستخدم بطارية بسعة 77 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 554 كم، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، وتحتاج السيارة إلى 5.4 ثانية فقط للتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، مع إمكانية شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمئة خلال 28 دقيقة عبر شحن DC بقدرة تصل إلى 185 كيلوواط.