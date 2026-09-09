أودي A2 الكهربائية بمدى 646 كم | صور

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي A2 الكهربائية، وتنتمي A2 لفئة السيارات الكروس اوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، تستهلك A2 e-tron ما يصل إلي 12.8 كيلوواط/ ساعة من الطاقة لكل 100 كم، ويصل مداها إلى 646 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

أودي A2 الكهربائية الجديدة

محرك أودي A2 الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة أودي A2 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وتعمل بنظام دفع خلفي ومحركات كهربائية متزامنة ذات مغناطيس دائم، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 646 كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويستغرق شحنها من 10 إلى 80% نحو 29 دقيقة .

أودي A2 الكهربائية الجديدة

مواصفات أودي A2 الكهربائية الجديدة

تدعم سيارة أودي A2 الكهربائية الشحن ثنائي الاتجاه، ما يسمح باستخدام البطارية لتشغيل أجهزة خارجية عبر نظام V2L، أو تغذية شبكة المنزل بالطاقة عبر نظام V2H، ويبلغ معامل السحب بها 0.24، وهو الأفضل بين سيارات أودي المدمجة، وتشمل هذه الحلول فتحة تبريد قابلة للتحكم وأرضية سفلية مغلقة إلى حد كبير، وبها عجلات محسنة للانسيابية، بالإضافة إلى مقابض أبواب كهربائية مدمجة مزودة بحساسات.

أودي A2 الكهربائية الجديدة

ويوجد بـ سيارة أودي A2 الكهربائية، شاشة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة تعمل باللمس MMI مقاس 12.8 بوصه بتصميم منحني، وبها مساعد أودي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومخطط طرق e-tron، وبها سقف زجاجي بانوراما، وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي إلي 396 لتر، وتعتمد السيارة نظام Fidlock المغناطيسي لتثبيت بعض الملحقات داخل المقصورة وصندوق الأمتعة.

أودي A2 الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان أودي A2 الكهربائية بها، مساعدة السائق القياسية، ومساعد الكبح الطارئ، ومساعد تفادي الاصطدام، ونظام مراقبة انتباه السائق، ومثبت السرعة المتكيف، إلى جانب حساسات الركن، وكاميرا خلفية.

أودي A2 الكهربائية الجديدة

وجدير بالذكر ان سيارة أودي A2 الكهربائية طورت وستصنع في مصنع إنجولشتات في ألمانيا باستخدام أكثر من 1200 من مكونات ومعدات الإنتاج الموجودة مسبقاً، إلى جانب نحو 250 روبوتاً كانت مستخدمة بالفعل في تصنيع طرازات أخرى، بهدف الاستفادة بصورة أكبر من البنية الإنتاجية الحالية وتقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية.