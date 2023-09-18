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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مصر تتصدر وتليها جنوب أفريقيا ونيجيريا.. صناعة ألعاب الفيديو تقترب من 2 مليار دولار

مصر تتصدر.. صناعة
مصر تتصدر.. صناعة ألعاب الفيديو تقترب من 2 مليار دولار

تقترب صناعة ألعاب الفيديو في مصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا من تحقيق 2 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي 2023، ومن المتوقع أن تتصدر مصر بإيرادات تبلغ حوالي 983.80 مليون دولار. 

وفقا لـ بيانات بحثية من Statista فإن جنوب أفريقيا تأتي في المرتبة الثانية بإيرادات متوقعة تبلغ حوالي 558.40 مليون دولار، وتليها نيجيريا بحوالي 483.40 مليون دولار. 

تشير البيانات إلى أن هذا التحليل يتضمن مجموعة واسعة من المنتجات في سوق ألعاب الفيديو، بما في ذلك ألعاب وحدات التحكم، وألعاب الكمبيوتر، وألعاب الهواتف الذكية، والألعاب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الأجهزة والملحقات ذات الصلة مثل سماعات الواقع الافتراضي.

وبالنظر إلى توقعات الإيرادات لكل دولة على حدة، فمن المتوقع أن تصل إيرادات صناعة ألعاب الفيديو في مصر إلى 983.80 مليون دولار بحلول نهاية 2023، مصحوبة بمعدل نمو سنوي مقدر  بنسبة 8.85٪. 

ومن الجدير بالذكر أن ألعاب الهاتف الذكي تحتل الصدارة في مصر، وتشكل القطاع الأكبر بحجم سوق يبلغ 665.40 مليون دولار في 2023. 

ومن المتوقع أن يحقق قطاع ألعاب الفيديو في جنوب أفريقيا، إيرادات قدرها 558.40 مليون دولار في عام 2023، مصحوبة بمعدل نمو سنوي متوقع  يبلغ 7.51%. كما تهيمن ألعاب الهاتف الذكي أيضا، حيث يبلغ حجم السوق 179.40 مليون دولار في 2023.  

وفي نيجيريا، يتم تمثيل الجزء الأكبر من الألعاب التي تم تنزيلها، وهو ما يمثل حجم سوق يبلغ 219.70 مليون دولار في 2023، وتشير التوقعات وفقًا لـ Statista إلى معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 9.03%. 

ويوفر انتشار الهواتف الذكية وتطوير الأجهزة المحمولة بأسعار معقولة فرصًا لتوسيع ألعاب الهاتف المحمول في جميع أنحاء إفريقيا، ويمكن لصياغة الألعاب المُحسّنة لمنصات الأجهزة المحمولة الاستفادة بشكل فعال من هذا السوق.  

ويمكن لدعم وتشجيع استوديوهات تطوير الألعاب المحلية أن يؤدي إلى إنشاء ألعاب ذات صلة ثقافيًا ولها صدى عميق لدى اللاعبين الأفارقة. 

كما أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي  يمكنها أيضًا رفع مستوى تصميم الألعاب من خلال تمكين تجارب اللعب الديناميكية والتكيفية مع تعزيز مشاركة اللاعب في نفس الوقت. 

وفي الوقت ذاته تزدهر صناعة ألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم لتقترب من حوالي 334 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، مع احتلال ألعاب الهاتف الذكي زمام المبادرة من حيث الإيرادات. 

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