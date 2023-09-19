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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر Honor تزلزل الأسواق بهذا الهاتف .. تفاصيل

هاتف هونر Honor 100
هاتف هونر Honor 100 Pro

كشفت تسريبات أن شركة Honor الصينية ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة هاتف جديد للفئة الرائدة تحت اسم  Honor 100 Pro، ومن المقرر أن يحدث ضجة كبيرة في الأسواق لمواصفاته الكبيرة وإمكانته القياسية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف هونر القادم Honor 100 Pro من المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميا في شهر نوفمبر القادم مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتميز للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية.    

 

وسيأتي هاتف هونر Honor 100 Pro بشاشة من نوع AMOLED، مع دقة 1224 × 2700 بكسل، وجودة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتعتيم PWM 3840 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف هونر Honor 100 Pro كاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا ذات عدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل و2 ميجابكسل. 

 

وسيعمل هاتف هونر Honor 100 Pro  بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 8 و12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 و 256 و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. 

 

وسيحتوي هاتف هونر Honor 100 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، مع ونظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic UI 7.1. 

 

 

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