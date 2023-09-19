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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض شرقي ليبيا

ليبيا
ليبيا

حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث «أزمة مدمرة ثانية»، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.


وبعد أن أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنَّها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط «دانيال»، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن «وكالة أسوشيتد برس».

 وذكرت البعثة، في بيان لها، أنَّ هناك 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة، وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة، مبينة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طنًا من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة.

وقال حيدر السائح، رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض، في تصريحات متلفزة، إن 150 شخصًا على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة.

وقال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبدالجليل، الأحد، إنَّ وزارته بدأت برنامج تطعيم «ضد الأمراض التي تحدث عادة بعد كوارث مثل هذه».

الأمم المتحدة الفيضانات ليبيا دانيال مكافحة الأمراض وزير الصحة الصحة

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