مدير مركز عمرات الطائرات الهليكوبتر: نجري صيانة كاملة للمروحيات بنسبة 80٪

أكد المهندس أحمد صابر مدير مركز عمرات الطائرات الهليكوبتر الشرقية بمصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن مركز عمرات الطائرات مجهز بـ أحدث التجهيزات الموجودة في عالم الطيران، وأنه تم تنفيذ المركز منذ عامين.

وأشار ، خلال حواره، مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المركز يقوم بتحديث الطائرات الهليكوبتر الشرقية، ويقوم بعمل تحديث لأي نوع طائرات.

ولفت إلي أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدًا حتى وصل لـ هذه المكانة، وأنه يتم عمل عمرة كاملة لـ الطائرة، وأن المركز يقوم بعمل صيانة بنسبة 80%.

وأوضح أن ما يتم بالمركز يكون وفق تصريح، ورخصة من الشركات الأم، وأن الطائرات التي حدث بها عمرات بالمركز نالت إشادة من الطائرين، وأنه لا يوجد أي شكاوي.