الزراعة: الإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، وبالتالي هناك العديد من الأليات التي يتم استخدامها من أجل تحفيز المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية التي ترعاها الدولة.

وأضاف الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أول شئ فى تلك الاستراتيجية هي السياسة السعرية، حيث أنه يتم الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث أن الوزارة تتخذ قرار في التوسع بزراعة تلك المحاصيل، وهذا ما تم بالفترة الأخيرة استعدادا بالموسم الشتوي، حيث تم اتفاق وزارة الزراعة مع مصانع إنتاج السكر في مصر ، والإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن.

وتابع الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، أن هذا اتي إضافة إلى المزيد من الحوافز للمزارعين في هذا الأمر، وتقديم لهم التأوي بالمجان، ومساعدتهم في خدمة المحصول، لافتا: “ندرس بالوقت الحالي تحديد سعر الضمان والإعلان بمحصول القمح”.