عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن

الدكتور علي عبد المحسن،
الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الإقتصادي بوزارة الزراعة

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، وبالتالي هناك العديد من الأليات التي يتم استخدامها من أجل تحفيز المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية التي ترعاها الدولة.

وأضاف الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أول شئ فى تلك الاستراتيجية هي السياسة السعرية، حيث أنه يتم الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث أن الوزارة تتخذ قرار في التوسع بزراعة تلك المحاصيل، وهذا ما تم بالفترة الأخيرة استعدادا بالموسم الشتوي، حيث تم اتفاق وزارة الزراعة مع مصانع إنتاج السكر في مصر ، والإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن.

وتابع الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، أن هذا اتي إضافة إلى المزيد من الحوافز للمزارعين في هذا الأمر، وتقديم لهم التأوي بالمجان، ومساعدتهم في خدمة المحصول، لافتا: “ندرس بالوقت الحالي تحديد سعر الضمان والإعلان بمحصول القمح”.

الدكتور علي عبد المحسن القطاع الاقتصادى وزارة الزراعة الزراعة المحاصيل الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

قالها هوصلك محطة القطار وخدها في الزراعات.. النيابة تكشف جريمة بني سويف

لو موظف بالقطاع الخاص.. اعرف الزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

عن تأييده الرئيس السيسي.. طارق فهمي: أبو العينين برلماني قدير ولا يجامل

الأمن يسدل الستار عن جريمة مصرع موظف سابق بسفارة عربية

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

الآن.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

بطائرة مسيرة.. روسيا تشن هجوماً على مدينة لفيف غرب أوكرانيا

لعلمهم بثرائه.. 8 أشخاص يختطفون طبيب علاج طبيعي والأمن يحرره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

اﻟﻤﺰﻳﺪ