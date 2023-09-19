3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إنه اعتبارًا من اليوم تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض متوقع خلال الأيام المقبلة أن يشمل باقي مناطق الجمهورية.





وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على خفض درجات الحرارة بجانب وجود سحب منخفضة ومتوسطة في فترة الصباح الباكر تعمل على حجب أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا وهي معتدلة تمامًا في درجات حرارتها.



طقس اليوم الثلاثاء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، حيث تسود أجواء حارة خلال فترة النهار وخاصة وقت الظهيرة على السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أما مع دخول ساعات الليل سيكون هناك مزيد من التحسن في درجات الحرارة مع انخفاض نسب الرطوبة.

3 ظواهر جوية

ولفتت إلى أنه يوجد شبورة مائية ولكنها ليست شديدة، موضحة أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في مطروح والاسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح.