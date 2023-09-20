حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

يهتم المواطنون بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

حقيقة تعرض مصر لعاصفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة، قائلة: إن كل هذا الأقاويل عارية تماما من الصحة وخاطئة، نافية بتأثر مصر بأي عاصفة جوية أو تقلبات جوية فى المدي القريب أو حتي المدي المتوسط، والأحوال الجوية مستقرة تماما.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تحسن كبير فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن هناك إستقرار بدرجات الحرارة ليس فقط فى المناطق الساحلية، ولكن فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فى المناطق الساحلية ما بين ال29 وال30 درجة مئوية فترة النهار، مع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وتحسن الأجواء بشكل كبير، موضحة أن العظمي على القاهرة الكبري تسجل 32 درجة مئوية، وما بين ال38 وال39 درجة فى جنوب الصعيد، بعدما كانت تتجاوز ال45.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فترة الظهيرة نشهد أجواء حارة على المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، ولكنها أقل حدة من الأيام الماضية.

عاصفة التنين

ونفت “غانم” تأثر البلاد بأي عواصف أو منخفضات جوية متعمقة خلال الأيام المقبلة، معقبة: “مفيش منخفض أو عاصفة تنين”، لافتة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة تمامًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر على مدار الأسبوع المقبل، موضحة أن عاصفة التنين كانت حالة جوية قديمة تأثرت بها البلاد في 2020 ولم تؤثر على البلاد أية حالات جوية عنيفة بعدها.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية لها وتنخفض في معظم المحافظات؛ وذلك بسبب اقتراب فصل الخريف والذي يعتبر أفضل فصول السنة بسبب اعتدال درجات الحرارة.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي في الرياح خلال فترة المساء، يعمل على تلطيف الأجواء، وتقليل نسب الرطوبة، بجانب وجود منخفض جوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس خلال فترة الصباح الباكر، وهذا يحسن من الحالة الجوية أيضًا، وذلك مع وجود فرص أمطار خفيفة بالمناطق الشرقية للبلاد، والتي تساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية.

وأوضحت أن التغيرات المناخية يختلف تأثيرها من دولة لأخرى على حسب الموقع الجغرافي والطبيعية الجغرافية ومناخ كل بلد.

حالة الطقس غدا الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.