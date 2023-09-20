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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.. وتحسم جدل عاصفة التنين

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

هل تتأثر مصر بعاصفة التنين؟
 

ونفت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، تأثر البلاد بأي عواصف أو منخفضات جوية متعمقة خلال الأيام المقبلة، معقبة: “مفيش منخفض أو عاصفة تنين”، لافتة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة تمامًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر على مدار الأسبوع المقبل، موضحة أن عاصفة التنين كانت حالة جوية قديمة تأثرت بها البلاد في 2020 ولم تؤثر على البلاد أية حالات جوية عنيفة بعدها.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية لها وتنخفض في معظم المحافظات؛ وذلك بسبب اقتراب فصل الخريف والذي يعتبر أفضل فصول السنة بسبب اعتدال درجات الحرارة.
 

فرص أمطار ونشاط بالرياح
 

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي في الرياح خلال فترة المساء، يعمل على تلطيف الأجواء، وتقليل نسب الرطوبة، بجانب وجود منخفض جوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس خلال فترة الصباح الباكر، وهذا يحسن من الحالة الجوية أيضًا، وذلك مع وجود فرص أمطار خفيفة بالمناطق الشرقية للبلاد، والتي تساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية.

وأوضحت أن التغيرات المناخية يختلف تأثيرها من دولة لأخرى على حسب الموقع الجغرافي والطبيعية الجغرافية ومناخ كل بلد.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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