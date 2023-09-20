نشاط بالرياح| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، فيما يسود طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 22

الإسكندرية 30 - 23

الإسماعيلية 34 - 22

الغردقة 38 -26

أسوان 40 - 26

سوهاج 37 - 22

المنيا 35- 22