سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

ننشر سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الجمعة 16-10-2026 داخل محلات الصاغة في مصر.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب 5 جنيهات من قيمته على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب ما قيمته 6155 جنيها في المتوسط.

سعر عيار24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6255 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر عيار14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4170 جنيها للشراء و 4146 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4163 دولارا للشراء و 6162 دولارا للبيع.