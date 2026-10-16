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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الجمعة 16-10-2026 داخل محلات الصاغة في مصر.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب 5 جنيهات من قيمته على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب ما قيمته 6155 جنيها في المتوسط.

سعر عيار24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6255 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4170 جنيها للشراء و 4146 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4163 دولارا للشراء و 6162 دولارا للبيع.

الذهب سعر الذهب آخر تحديث لسعر الذهب سعر عيار24 سعر عيار22 سعر عيار21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

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