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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد كارثة دانيال|الأرصاد تحسم جدل عاصفة التنين وتعلن حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض متوقع خلال الأيام المقبلة أن يشمل باقي مناطق الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على خفض درجات الحرارة بجانب وجود سحب منخفضة ومتوسطة في فترة الصباح الباكر تعمل على حجب أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا وهي معتدلة تمامًا في درجات حرارتها.
 

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طقس اليوم الثلاثاء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، حيث تسود أجواء حارة خلال فترة النهار وخاصة وقت الظهيرة على السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أما مع دخول ساعات الليل سيكون هناك مزيد من التحسن في درجات الحرارة مع انخفاض نسب الرطوبة.

3 ظواهر جوية

ولفتت إلى أنه يوجد شبورة مائية ولكنها ليست شديدة، موضحة أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في مطروح والاسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح.

 

 

هل تضرب عاصفة التنين مصر من جديد؟
 

وكانت مصر قد مرت بإعصار دانيال، والذي كان بمثابة واحد من الأمور العصيبة على العديد من الدول، ألا أنه حينما جاء على مصر، كان قد فقد جزءا كبيرا من قوته، وبالتالي لم يؤثر بالشكل القوي جدا على مصر خلال ظهوره، ألا أن البعض بدأ الحديث عن أنه من المنتظر ظهور عاصفة التنين، مثلما حدث في السنوات الماضية

 

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا حول إمكانية ظهور عاصفة التنين مجددًا في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال فصل الخريف، باعتباره واحدا من الفصول التي تشهد تقلبات جوية. 

 

وجاء في تقرير قناة العربية، أنه بعد مرور إعصار دانيال بسلام، يتساءل الكثيرين حول موعد وصول عاصفة التنين إلى مصر، وهي العاصفة التي وصلت إلى مصر منذ أربع سنوات على هيئة أمطار غزيرة على كافة أنحاء الجمهورية، وعلى مدار ساعات متواصلة. 

 

وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد حسمت الجدل فيما يتعلق بهذا الملف، إذ أن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، تحدث قائلا إنه لا يمكن التنبؤ إن كان عاصفة التنين ستعود مرة ثانية إلى مصر أم لا، مؤكدا أن معدل الأمطار هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية. 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا يوجد أي مؤشرات على وجود عاصفة التنين في مصر خلال الأيام المقبلة. 

 

وأوضح التقرير، أنه وفقا لخبراء الأرصاد الجوية فإن عاصفة التنين تأتي نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن تكاثر السحب العالية والمتوسطة وسقوط الأمطار بكميات كبيرة. 

 

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال، مرت وأنه لا يوجد أي عاصفة تؤثر على مصر خلال الفترة المقبلة، وأن ما ينشر على السوشيال ميديا أمر غير صحيح.
 

عاصفة التنين تقترب

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن منخفض التنين انتهي منذ ثلاث سنوات، وأن من يقول عاصفة التنين تقترب أمر غير صحيح، وطالبت من المواطنين بعدم الاستماع لـ الشائعات.
 

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