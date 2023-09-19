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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

700 جنيه| تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يبحث الكثير من المواطنين  عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه،  سجل اليوم 1888 جنيها، وعيار 21 سجل 2180  جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ700 جنيه.
 

الذهب اليوم

فيما قدم برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد ، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2491 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2180 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1888 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17440 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وقبل شراء المشغولات الذهبية، يبحث المقبلون على الشراء عن أسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، وهي محل اهتمام الراغبين في الشراء وليس البيع.

أسعار الذهب 

حساب سعر المصنعية يكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، بينما تكون مصنعية الذهب المستعمل نحو بين 20-25 جنيها حسب كل تاجر ذهب.

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب توك شو صدى البلد

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