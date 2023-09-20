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رئيس التحرير
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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة

الارصاد
الارصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة، قائلة: إن كل هذا الأقاويل عارية تماما من الصحة وخاطئة، نافية بتأثر مصر بأي عاصفة جوية أو تقلبات جوية فى المدي القريب أو حتي المدي المتوسط، والأحوال الجوية مستقرة تماما.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تحسن كبير فى الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن هناك إستقرار بدرجات الحرارة ليس فقط فى المناطق الساحلية، ولكن فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN"، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فى المناطق الساحلية ما بين ال29 وال30 درجة مئوية فترة النهار، مع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وتحسن الأجواء بشكل كبير، موضحة أن العظمي على القاهرة الكبري تسجل 32 درجة مئوية، وما بين ال38 وال39 درجة فى جنوب الصعيد، بعدما كانت تتجاوز ال45.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فترة الظهيرة نشهد أجواء حارة على المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، ولكنها أقل حدة من الأيام الماضية.

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