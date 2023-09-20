حدث ليلاً|زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مطروح.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين.. حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

صور مسربة.. حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي| تفاصيل

الموقف صعب.. محمد صلاح يوجّه رسالة هامة لأعضاء الزمالك

أوسوريو يُطيح بـ 3 لاعبين من التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام بيراميدز

حال التأكد .. عقوبة تنتظر الأهلي والمصري من اتحاد الكرة |فيديو

«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال مرسى مطروح اليوم .. وحقيقة وجود أضرار

الإخوان الإرهابية تشيد وتدعم أحمد طنطاوي في انتخابات الرئاسة المقبلة

الجيش الليبي يعلن مأساة بشأن مركز مدينة درنة بسبب الفيضانات

بقوة 6.2 درجات.. زلزال عنيف يضرب نيوزيلندا| صور