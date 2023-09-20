حال التأكد .. عقوبة تنتظر الأهلي والمصري من اتحاد الكرة |فيديو

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية، أنه سيتم توقيع عقوبة على ناديي الأهلي والمصري إذا ثبت تأخرهما في تسليم تشكيل المباراة بين الفريقين، عن المدة المحددة بساعة وربع الساعة قبل المباراة.

وقال عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن بداية الدوري جيدة وإنه يتمنى الاستمرارية في المباريات المقبلة.

عامر حسين: سيتم توقيع عقوبة على الأهلي والمصري إذا ثبت تأخرهما في تسليم تشكيل المباراة

وحول تأخر إعلان تشكيل لقاء الأهلي ضد المصري، قال عامر حسين: «سيتم العودة إلى تقرير مراقب المباراة بشأن تأخر تقديم قائمة المباراة في لقاء الأهلي والمصري وسيتم توقيع العقوبة فورًا على الناديين حال حدوث ذلك».

وأشار عامر حسين إلى أن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، لـ6 مباريات سيكون مقتصرًا على مباريات الدوري المصري فقط.

وفي سياقٍ منفصل، تحدث عامر حسين عن أن هناك تخبطًا في مواعيد الاتحاد الأفريقي «الكاف»، مؤكدًا أنه «كان لا بد ألا يقيم دوري السوبر الأفريقي في نفس الموسم الذي يقيم فيه كأس أمم أفريقيا، إضافةً إلى بداية تصفيات كأس العالم».

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن دوري السوبر الأفريقي يضر بالدوريات المحلية، مضيفًا أن دول شمال أفريقيا هي الأكثر تضرر من توقيتات الكاف للبطولات.