الجيش الليبي يعلن مأساة بشأن مركز مدينة درنة بسبب الفيضانات

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن مركز مدينة درنة بالكامل أصبح في البحر، مشيراً إلى أن المدينة فقدت جميع أسواقها ومقراتها الإدارية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن معظم الطرق في درنة وحولها تدمرت بسبب السيول.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية" مساء الثلاثاء، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها.

وتسبب الإعصار دانيال، الذي ضرب شرق ليبيا الأسبوع الماضي، في سيول وفيضانات عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف وإلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية.

وأودت الفيضانات بحياة أكثر من 3000 شخص بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.