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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صور مسربة.. حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي| تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن حقيقة قصة سهرة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب”: “بيتقال أن كهربا أخد غرامة من النادي الأهلي؛ بسبب أن تم نشر صور له في سهرة".

وأضاف: “كهربا أول امبارح كان بيعمل عمرة، والصور التي انتشرت لمحمود كهربا قديمة، كهربا مجهز جدًا جدًا وبيستعد للمباريات المقبلة”.

وواصل: “كهربا وحسين الشحات كانوا من المنتظر أن ينضموا لمنتخب مصر في المعسكر السابق ولكن كان هناك تنسيق باستبعادهم بين المنتخب والأهلي”.

حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي

واختتم: “موضوع كهربا عار تمامًا من الصحة، والصور كانت قديمة والأهلي تجاوز الأمر بفوزه على المصري”.

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