صور مسربة.. حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي| تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن حقيقة قصة سهرة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب”: “بيتقال أن كهربا أخد غرامة من النادي الأهلي؛ بسبب أن تم نشر صور له في سهرة".

وأضاف: “كهربا أول امبارح كان بيعمل عمرة، والصور التي انتشرت لمحمود كهربا قديمة، كهربا مجهز جدًا جدًا وبيستعد للمباريات المقبلة”.

وواصل: “كهربا وحسين الشحات كانوا من المنتظر أن ينضموا لمنتخب مصر في المعسكر السابق ولكن كان هناك تنسيق باستبعادهم بين المنتخب والأهلي”.

حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي

واختتم: “موضوع كهربا عار تمامًا من الصحة، والصور كانت قديمة والأهلي تجاوز الأمر بفوزه على المصري”.