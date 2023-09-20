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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموقف صعب.. محمد صلاح يوجّه رسالة هامة لأعضاء الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه من الوارد حدوث مشكلات داخل القلعة البيضاء خلال الانتخابات الحالية، رغم أنه من المفترض وجود تنظيم في الندوات التي يعقدها المرشحون مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقال “صلاح” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من حق الأعضاء اختيار الأنسب ولكن يجب ان تكون (الاختيارات عقلانية) بعيدًا عن العاطفة وهناك بعض الأسماء الموجودة في الانتخابات لا أحد يعرفها من الأساس، لذلك طلبت من يقوم بترشيح نفسه أن يسدد مبالغ لخزينة النادي".

وأضاف: "الزمالك في موقف صعب وأتمنى أن يعبر تلك الأزمة، وبعض المرشحين رفضوا دعم النادي ماديًا قبل ضمان النجاح في انتخابات نادي الزمالك".

وواصل: "أتمنى أن يكون الاختيار القادم صحيحًا وفي صالح نادي الزمالك، وبالطبع الاهتمام بكرة القدم وباقي الألعاب بعدها من أولويات الجميع داخل نادي الزمالك ولا يجب الاعتماد على الوعود الانتخابية وتقسيم المناصب من قبل الانتخابات".

وتابع "صلاح": " أقول للجميع.. ارحموا نادي الزمالك، وأتمنى من ينجح في الانتخابات يعمل لصالح النادي، وأتمنى التكاتف للمصلحة العامة".

واختتم: "أتمنى أن يستمع الأعضاء للبرامج الانتخابية، من أجل محاسبة المرشح الذي سينجح في المستقبل، ويجب انهاء جميع الأزمات المتراكمة منذ سنوات، وإصلاح أخطاء سنوات سابقة".

الزمالك محمد صلاح القلعة البيضاء الاعضاء نادي الزمالك

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