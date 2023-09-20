أوسوريو يُطيح بـ 3 لاعبين من التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، أمام بيراميدز، المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “أوسوريو قرر إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق أمام بيراميدز، وتغيير حوالي 3 لاعبين في التشكيل الأساسي”.

وأضاف: “أوسوريو قرر إعادة عمر جابر لتشكيل الزمالك الأساسي ضد بيراميدز، كما أن أسهم مشاركة عبد الله جمعة تزايدت بشدة، رغم عودته من الإصابة مؤخرًا، بينما مشاركة فتوح صعبة للغاية لعدم تعافيه من الإصابة، وتقلص فرص تواجده في مباراة الخميس”.

الزمالك ضد بيراميدز

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة قوية أمام بيراميدز اليوم الأربعاء، في بداية مشواره في بطولة الدوري المصري.