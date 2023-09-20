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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال مرسى مطروح اليوم .. وحقيقة وجود أضرار

زلزال
زلزال

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية منذ قليل، عن وقوع زلزال بالقرب من الأراضي المصرية وبالتحديد على بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسي مطروح، إلا أن هذه الهزة الأرضية  مصدرها لم يكن من داخل الأراضي المصرية، وإنما كان داخل الأراضي الليبية.

 

زلزال 

وتساءل البعض : هل ما إذا كان قد تعرضت الأراضي المصرية بأضرار جراء زلزال اليوم والذي كان مركزه الأراضي الليبية، وعلي عمق 13.86 كم.

زلزال 

زلزال ليبيا

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال اليوم مركز حدوثه كان داخل الأراضي الليبية، وليس داخل الأراضي المصرية، حيث إن مركز الزلزال يبعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسي مطروح وهي أقرب مدينة ونقطة مصرية لمركز الهزة الأرضية.

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وأعلن “القاضي” عن تفاصيل زلزال اليوم والذي كان على بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسي مطروح والتي جاءت كالتالي: 

- تاريخ الحدوث : 20 سبتمبر 2023 .

- وقت الحدوث : 04:33:12 مساء بالتوقيت المحلي.

- القوة: 4.53 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 32.52 شمالاً.

- خط الطول: 24.79 شرقاً.

- العمق: 13.68 كم.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن المعهد  لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وجارٍ التحقق من التفاصيل.

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