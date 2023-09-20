16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة من نشرة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع أنباء انتشرت حول قرب عاصفة التنين مع اقتراب فصل الخريف، وهو ما نفته الأرصاد تماما.

وتشهد البلاد مع اقتراب انقضاء فصل الصيف، خلال ساعات انخفاض في درجات الحرارة وتحسن نسبي في الأجواء حتى آخر الأسبوع، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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وكشفت الأرصاد عن انخفاض الرطوبة ليلا لتعطي مزيداً من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم بالقاهرة

وعن حالة الطقس اليوم، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

16 درجة

وتنخفض درجة الحرارة بقيمة 16 درجة، خلال ساعات، على الوادي الجديد إذ تسجل العظمى 38 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 22 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 10 درجات على العاصمة.

حقيقة عاصفة التنين

انتشرت في الساعات الماضية، أنباء عن اقتراب عاصفة التنين، بعد انتهاء العاصفة دانيال، وهو ما نفته تماما الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، مبينة عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.

عاصفة

ظاهرة جوية وتحذير هام

وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وحذرت الهيئة من القيادة بسرعة في الشبورة ، مناشدة المواطنين باتباع تعليمات المرور.

شبورة

أمطار خفيفة

كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد

وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين، حيث تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 24

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 30 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

كاترين 30 15

الطور 33 24

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 29 20

سيوة 34 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 32 29

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 36 23

قنا 39 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 38 22

أبوسمبل 39 26