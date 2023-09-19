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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. أمر عاجل من الأرصاد للمواطنين| فيديو

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية بمصر مستقرة تمامًا، وأن البلاد اليوم تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، خلال فترة النهار والليل.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن البلاد تشهد سحب جوية، تحجب من أشعة الشمس، وأن الجميع سيشهد الانخفاضات بدرجات الحرارة.

ولفتت إلى أن هناك تحسن في قيم درجات الحرارة، وأن الفترة المقبلة سنشعر بـ انخفاض درجات الحرارة وبردة الجو في المساء، وفي الساعات الصباحية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  إلى أن معظم المحافظات تشهد أجواء لطيفة، وان نسب الرطوبة ستنخفض، وسيكون هناك نشاط نسبي لـ الرياح، ولكن لن تكون مصاحبة لـ الرمال والاتربة.

سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

 

وأوضحت أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأن تلك الأمطار ستكون خفيفة، لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى

القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 33 24
بنهــــا 32 23
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 32 23
طنطا 32 24
دمياط 30 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 32 23
العريش 31 22
رفح 30 22
رأس سدر 33 25
نخل 33 16
كاترين 30 15
الطور 33 23
طابا 33 25
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 33 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 23
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 21
سوهاج 37 23
قنا 39 23
الأقصر 39 23
أسوان 40 26
الوادي الجديد 38 20
 

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