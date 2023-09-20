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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
ومن المتوقع بالنسبة لحالة البحر المتوسط أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 32 24
6 أكتوبر 33 23
بنهــــا 32 24
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 31 23
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 31 25 
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 30 25
رأس سدر 33 24
نخل 32 18
كاترين 30 15
الطور 33 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 26
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 32 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 35 26
سفاجا 36 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 27
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 24
بني سويف 33 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 36 23
قنا 38 24
الأقصر 37 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 37 25
أبوسمبل 37 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 42 28
المدينة 44 32 
الرياض 41 26
المنامة 39 31
أبوظبى 41 31
الدوحة 41 31
الكويت 46 26
دمشق 34 16
بيروت 30 25
عمان 30 17
القدس 29 17
غزة 30 23
بغداد 43 25
مسقط 33 29
صنعاء 29 13
الخرطوم 39 29
طرابلس 35 25
تونس 35 23
الجزائر 27 19
الرباط 25 15
نواكشوط 33 27

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 29 08
إسطنبول 27 17
إسلام آباد 34 23
نيودلهي 34 27 
جاكرتا 35 23
بكين 27 17
كوالالمبور 32 25
طوكيو 30 24
أثينا 30 21
روما 28 20
باريس 18 11
مدريد 20 12
برلين 28 16
لندن 18 11
مونتريال 22 13
موسكو 23 12
نيويورك 23 14
واشنطن 28 16
أديس أبابا 21 13

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