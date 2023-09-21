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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات بسبب الشبورة المائية

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما أدى إلى توجيه الأرصاد نداء عاجلا للسائقين من سكان القاهرة والمدن المحيطة لاتخاذ الحذر حال السفر في الصباح الباكر، أما عن نشاط الرياح فتكون على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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ومن المتوقع بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 

وجاء بيان هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر كالآتي:


العظمى الصغرى
القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 32 24
6 أكتوبر 33 23
بنهــــا 32 24
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 31 23
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 31 25
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 33 22
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 30 25
رأس سدر 33 24
نخل 32 18
كاترين 30 15
الطور 33 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 26
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 32 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 35 26
سفاجا 36 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 27
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 24
بني سويف 33 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 36 23
قنا 38 24
الأقصر 37 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 37 25
أبوسمبل 37 26
 

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة مائية درجات الحرارة المتوقعة سكان القاهرة

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