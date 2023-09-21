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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس اليوم الخميس، لافتة إلى أنه متوقع يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

وأبرز التقرير المصور عن حالة الطقس، المذاع عبر برنامج التاسعة، أنه يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس.

وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، ذهب التقرير إلى أنه هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابع التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، أنه من ضمن الظواهر الجوية التي تتوقعها هيئة الأرصاد الجوية أيضا أنه هناك فرص لـ أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.


أما عن نسبة الرطوبة، أشار التقرير، إلى أنه هناك انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

 

درجات الحرارة اليوم الخميس

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 32

 

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37 

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 37

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