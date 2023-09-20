منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حاليا استقرارًا تاما في الأحوال الجوية وتحسن في قيم الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أنه هناك استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، متابعا أن مصر تتأثر امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكملت أن أغلب مصادر هذه الكتل الهوائية المؤثرة علينا الشمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس خلال فترة الصباح سيكون لطيفا تماما في معظم الأنحاء لأن وجود السحب سيحجب جزءً من أشعة الشمس.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة أقل من الأيام الماضية لأن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 32 ، الصغرى 24

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 33 ، الصغرى 23

- درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 30 ، والصغرى 24

- درجات الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 30، والصغرى 22

- درجات الحرارة في مطروح العظمى 29، الصغرى 22

- درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 38، الصغرى 27

- درجات الحرارة في الغردقة العظمى 37، الصغرى 27

- درجات الحرارة في أسيوط العظمى 36 ، الصغرى 21

- درجات الحرارة في سوهاج العظمى 37، الصغرى 23

- درجات الحرارة في قنا العظمى 39، الصغرى 23

- درجات الحرارة في الأقصر العظمى 39 الصغرى 23

- درجات الحرارة في أسوان العظمى 40، الصغرى 26