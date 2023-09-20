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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداعًا لـ الصيف.. موعد بداية فصل الخريف 2023

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

كما تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة لـ هيئة الأرصاد، إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

أهم سمات سمات فصل الخريف

وتابعت هيئة الأرصاد: من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

منخفض السودان

وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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ومناخ فصل الخريف بشكل عام يتسم دائما بـ الاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

الشبورة المائية

ومن سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التى تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا وفي بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية .

وتعتبر هيئة الأرصاد هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لهذا العام؛ لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافٍ.

الخريف الأرصاد التنبؤات هيئة الأرصاد التغيرات المناخية

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