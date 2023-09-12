في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال أوقات التقلبات الجوية وتسبب الحساسية والالتهابات.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نرصد لكم طرق المساعدة الذاتية التى تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

سوائل شراب

يساعد الماء أو العصير على تخفيف الإفرازات المخاطية وتعزيز عملية التصريف. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، لأنها يمكن أن تسبب الجفاف.

شرب الكحول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم تورم بطانة الجيوب الأنفية والأنف.

بلل تجاويف الجيوب الأنفية.



قم بلف منشفة فوق رأسك أثناء استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن وأبقِ البخار موجهًا نحو وجهك. أو خذ حمامًا ساخنًا وتنفس الهواء الدافئ الرطب.

سيساعد ذلك على تخفيف الألم ويساعد على تصريف المخاط.

ضعي كمادات دافئة على وجهك.



ضع مناشف دافئة ورطبة حول أنفك وخديك وعينيك لتخفيف آلام الوجه.

اشطف الممرات الأنفية.

استخدم زجاجة ضغط مصممة خصيصًا (Sinus Rinse، وغيرها) أو وعاء neti. يمكن أن يساعد هذا العلاج المنزلي، الذي يُسمى غسل الأنف، في تنظيف الجيوب الأنفية.

إذا قمت بشطف نفسك بنفسك، فاستخدم الماء الخالي من الملوثات المقطر أو المعقم أو المغلي والمبرد مسبقًا أو المفلتر باستخدام مرشح بحجم مسام مطلق يبلغ 1 ميكرون أو أصغر لتكوين محلول الري.

تأكد من شطف جهاز الري بعد كل استخدام بالماء الخالي من الملوثات واتركه مفتوحًا ليجف بالهواء.

استراحة.

سيساعد ذلك جسمك على مقاومة العدوى وسرعة التعافي.



النوم مع رفع رأسك

سيساعد ذلك على تصريف الجيوب الأنفية، مما يقلل من الاحتقان.