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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مافيش حر تاني.. موعد انتهاء فصل الصيف رسميا .. تفاصيل

الصيف
الصيف

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة أجواء لطيفة ، مع انخفاض فى درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 36 ويكون الطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلا.

موعد نهاية فصل الصيف

ومع قرب نهاية شهور الصيف والحر يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بداية فصلي الخريف والشتاء، وانتهاء فصل الصيف حتي تستقر  درجات الحرارة وذلك بعد الموجات المتتالية لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية مع بداية فصل الصيف 2023.

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استقرار تام.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الأسبوع

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6 أيام وينتهي الصيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة


ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا  يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يسود الطقس الرطب على محافظة الإسكندرية، ليلا.

ومن المتوقع نشاط الرياح فى بعض مناطق المحافظة والتي تسهم فى تلطيف الجو خاصة مع تقدم ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر بسبب الأجواء الغائمة.

حالة الطقس اليوم


وتسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ما زالت مستمرة في معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس في فترة الصباح؛ ما يعمل على تلطيف الأجواء.

ظواهر جوية تضرب البلاد


ومن المتوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح؛ والذي يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة مع ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل وأن تكون درجات الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24.

موعد بداية فصل الخريف

ومن المقرر أن تعود الأجواء الخريفية  ليغادر فصل الصيف بيوم 23 سبتمبر، ويبدأ انكسار درجات الحرارة ليلا، مع زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، وظهور السحب شمال البلاد، وزيادة قطرات الندى، وتكّون الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة 


العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الادارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 33 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
 

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توخوا الحيطة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان جازان من حالة الطقس

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بيان عاجل.. الأرصاد: أجواء حارة ونشاط رياح.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 32 24
رأس سدر 35 26

الصيف حالة الطقس أخبار حالة الطقس أخبار حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

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