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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استقرار تام.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة خلال هذا الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وفالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر “الفضائية المصرية”، أن هناك كتل هوائية قادمة من أوروبا، مما كان لها دور في الإستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ما بين 33 و 34 درجة مئوية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد، مؤكدا أن هناك انخفاض ملحوظ في فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر.

 

 تقليل نسبة الرطوبة

وأشارت منار غانم إلى أن نشاط الرياح نشاط نسبي وسيعمل على تقليل نسبة الرطوبة، وغير مثير للرمال والأتربة. 

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