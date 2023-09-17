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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الاستقرار.. هل تعود الموجات الحارة مرة أخرى؟ الأرصاد تكشف التفاصيل

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، كتل هوائية قادمة من شمال أوروبا مما ساعدت أن تكون الأجواء مستقرة، على الرغم من أن هناك أجواء حارة بفترة الظهيرة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تقل درجات الحرارة، لتصل إلى 24 درجة مئوية.

 

سرعان ما تتلاشى

وأشارت منار غانم إلى أن الشورة المائية تتكون على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات في الصباح الباكر، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أنه متوقع أن يكون هناك موجات حارة خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تكون مثل التي كانت موجودة بشهري يوليو وأغسطس.

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية أجواء حارة درجات الحرارة اشعة الشمس

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