الأرصاد تعلن بداية موعد سقوط الأمطار فى هذا التوقيت.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أستقرار الاحوال الجوية لهذا الأسبوه حيث يشهد طقس اليوم منخفض جوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على خفض الأجواء الحارة ويلطف من درجة الحرارة، مما يزيد من السحب المنخفضة والمتوسطة والتى تحجب جزء من أشعة الشمس.

مرتفع العروض الوسطي

وأوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " الدى ام سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر: يسطح الأرض يؤثر أمتداد لمرتفع جوي وهو مرتفع العروض الوسطي، مع وجود كتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مؤكدة على درجات الحرارة طوال الأسبوع تكون حول المعدل الطبيعي، وتشهد البلاد أعتدال فى درجات الحرارة وعلى معظم محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمي فى فترات النهار خاصة فترات الظهيرة من 33 إلى 34 درجة مئوية.

وتابعت: نسب الرطوبة ليست مرتفعة بدرجة كبيرة، لذلك تشهد الأجواء الصباحية جو حار على المناطق الشمالية وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعتدلت على محافظتي الأقصر وأسوان لتصل إلى 39 درجة مئوية، وتشهد فترات الليل تحسنا ملموسا فى درجات الحرارة، وتنخفض درجات الحرارة فى فترات الليل لتصل إلى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبري.

واكدت عضو المركز الإعلامي باليئة العامة للأرصاد الجوية ان نشاط الرياح غير مصاحب لأي رمال أو اتربة.

سقوط امطار خفيفة مع نهاية الأسبوع

واستطردت: أحتمالية سقوط امطار خفيفة مع نهاية الأسبوع غير مؤثرة على الأعمال اليومية، ولكن وجود الشبورة المائية فى الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق لزراعية والسريعة، تحجب الرؤية ولكن تختفي مع سطوع أشعة الشمس.