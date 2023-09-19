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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار وانخفاض في الحرارة.. بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

أمطار
أمطار

حالة الطقس في مصر.. يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف.

 

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استقرار أحوال الطقس 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تاما فى الأحوال الجوية، وهناك مزيد من التحسن فى قيم درجات الحرارة فترة النهار والليل، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الليل، تحديدا فترة الصباح الباكر، ويعمل على تلطيف الأجواء وإنخفاض درجات الحرارة.

 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية نهارا، وبالتالي الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أنه خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، ويبدأ مع غياب أشعة الشمس، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بمزيد من التحسن خلال فترة الليل، والأجواء لطيفة تماما فى معظم محافظات شمال البلاد، خاصة الانخفاض فى نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن هناك اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ونراها على فترات متقطعة، وهي غير مؤثرة على أى أنشطة يومية.

انخفاض الحرارة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد ستتأثر بمنخفض في طبقات الجو، و التي سينتج عنها تكون شبورة، وغياب الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستسجل درجات الحرارة غدًا 32 درجة، وأن هذا الرقم أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلي أن الأجواء من اليوم حتي مطلع الأسبوع المقبل، سنشهد جوا خريفيا، وأن الجو سيكون مميزا، وسيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أن البداية الرسمية لـ فصل الخريف ستكون يوم السبت المقبل، وأن هذا الفصل سيكون لمدة 3 أشهر، بداية من 23-9.

 

وأوضحت أن هذا الفصل سيشهد درجات الحرارة المنخفضة، وأن سقوط الأمطار في فصل الخريف ستكون الأكثر، وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية.

 

حالة الطقس في مصر 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة في حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، إذ كشفت عن انخفاض في درجات الحرارة، وتحسن نسبي في الأجواء حتى آخر الأسبوع.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد قرب انتهاء فصل الصيف فلكيا، خلال ساعات؛ ليبدأ فصل الخريف يوم 21 سبتمبر، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء.

منخفض جوي

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على خفض درجات الحرارة بجانب وجود سحب منخفضة ومتوسطة في فترة الصباح الباكر تعمل على حجب أشعة الشمس مما يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا وهي معتدلة تمامًا في درجات حرارتها.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، حيث تسود أجواء حارة خلال فترة النهار وخاصة وقت الظهيرة على السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أما مع دخول ساعات الليل سيكون هناك مزيد من التحسن في درجات الحرارة مع انخفاض نسب الرطوبة.

 

ولفتت إلى أنه يوجد شبورة مائية ولكنها ليست شديدة، موضحة أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة في مطروح والاسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري منها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح.

 

الأرصاد حالة الطقس مصر درجات الحرارة اخبار التوك شو

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