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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم من نشرة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع بدء فصل الخريف رسميا يوم 23 سبتمبر، وهو فصل يتسم بالتقلبات الجوية.

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التحسن في حالة الطقس

وارتفعت درجات الحرارة بالأمس، كما قالت الأرصاد، لكنه ارتفاع طفيف ومؤقت لا يرقى لوصفه موجة حارة، ولكن تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن في حالة الطقس.

الأرصاد

9 درجات مرة واحدة

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات بين العظمى والصغرى على القاهرة، بنحو 9 درجات مرة واحدة إذ تسجل العظمى نحو 34 درجة مئوية، بينما تسجل الحرارة الصغرى على العاصمة نحو 25 درجة، بينما تظهر السحب المنخفضة على القاهرة نهارا ما يساعد على تلطيف الجو. 

حالة الطقس على القاهرة 

وبحسب نشرة الأرصاد، يتوقع خبراء الهيئة  أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد

ظاهرة جوية 

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، من  المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وقالت الأرصاد إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 33 25
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 34 25
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 22
السويس 35 23
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 35 24
نخل 34 18
كاترين 33 16
الطور 34 26
طابا 34 25
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 31 22
السلوم 32 20
سيوة 36 19
رأس غارب 36 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 23
المنيا 36 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 23
قنا 41 25
الأقصر 41 26
أسوان 42 27
الوادى الجديد 40 21
أبوسمبل 40 26
 

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس فصل الخريف حالة الطقس بالقاهرة درجات الحرارة المتوقعة

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