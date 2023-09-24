تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضاف التقرير المصور عن حالة الطقس، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متابعة أن تشهد البلاد ارتفاع طارئ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ولكنه طفيف يتراوح ما بين درجة ودرجتين.

وذهب التقرير المصور المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 41 درجة مئوية، لافتا إلى أن هناك توقعات بحدوث شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.



أهم الظواهر الجوية اليوم الأحد

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، كشف التقرير المفصل عن حالة الطقس، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه متوقع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وأكد التقرير المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أن تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة انحاء الجمهورية

درجة الحرارة في القاهرة 34 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 35 24

درجة الحرارة في بنهــــا 34 25

درجة الحرارة في دمنهور 33 25

درجة الحرارة في وادى النطرون 35 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 33 24

درجة الحرارة في المنصورة 34 24

درجة الحرارة في الزقازيق 34 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 34 25

درجة الحرارة في طنطا 34 25

درجة الحرارة في دمياط 32 25

درجة الحرارة في بورسعيد 32 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 36 22

درجة الحرارة في السويس 35 23

درجة الحرارة في العريش 32 24

درجة الحرارة في رفح 31 24

درجة الحرارة في رأس سدر 35 24

درجة الحرارة في نخل 34 18

درجة الحرارة في كاترين 33 16

درجة الحرارة في الطور 34 26

درجة الحرارة في طابا 34 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 37 27

درجة الحرارة في الإسكندرية 31 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 23

درجة الحرارة في مطروح 31 22

درجة الحرارة في السلوم 32 20

درجة الحرارة في سيوة 36 19

درجة الحرارة في رأس غارب 36 25

درجة الحرارة في الغردقة 37 26

درجة الحرارة في سفاجا 37 26

درجة الحرارة في مرسى علم 37 27

درجة الحرارة في شلاتين 37 27

درجة الحرارة في حلايب 34 27

درجة الحرارة في أبورماد 36 28

درجة الحرارة في رأس حدربة 35 29

درجة الحرارة في الفيوم 36 24

درجة الحرارة في بني سويف 36 23

درجة الحرارة في المنيا 36 22

درجة الحرارة في أسيوط 37 23

درجة الحرارة في سوهاج 38 23

درجة الحرارة في قنا 41 25

درجة الحرارة في الأقصر 41 26

درجة الحرارة في أسوان 42 27

درجة الحرارة في الوادى الجديد 40 21

درجة الحرارة في أبوسمبل 40