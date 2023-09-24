عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

txt

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

وأضاف التقرير المصور عن حالة الطقس، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متابعة أن تشهد البلاد ارتفاع طارئ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ولكنه طفيف يتراوح ما بين درجة ودرجتين. 

وذهب التقرير المصور المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 41 درجة مئوية، لافتا إلى أن هناك توقعات بحدوث شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.
 

أهم الظواهر الجوية اليوم الأحد 

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، كشف التقرير المفصل عن حالة الطقس، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أنه متوقع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وأكد التقرير المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، أن تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة انحاء الجمهورية

درجة الحرارة في القاهرة 34 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 35 24

درجة الحرارة في بنهــــا 34 25

درجة الحرارة في دمنهور 33 25

درجة الحرارة في وادى النطرون 35 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 33 24

درجة الحرارة في المنصورة 34 24

درجة الحرارة في الزقازيق 34 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 34 25

درجة الحرارة في طنطا 34 25

درجة الحرارة في دمياط 32 25

درجة الحرارة في بورسعيد 32 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 36 22

درجة الحرارة في السويس 35 23

درجة الحرارة في العريش 32 24

درجة الحرارة في رفح 31 24

درجة الحرارة في رأس سدر 35 24

درجة الحرارة في نخل 34 18

درجة الحرارة في كاترين 33 16

درجة الحرارة في الطور 34 26

درجة الحرارة في طابا 34 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 37 27

درجة الحرارة في الإسكندرية 31 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 23

درجة الحرارة في مطروح 31 22

درجة الحرارة في السلوم 32 20

درجة الحرارة في سيوة 36 19

درجة الحرارة في رأس غارب 36 25

درجة الحرارة في الغردقة 37 26

درجة الحرارة في سفاجا 37 26

درجة الحرارة في مرسى علم 37 27

درجة الحرارة في شلاتين 37 27

درجة الحرارة في حلايب 34 27

درجة الحرارة في أبورماد 36 28

درجة الحرارة في رأس حدربة 35 29

درجة الحرارة في الفيوم 36 24

درجة الحرارة في بني سويف 36 23

درجة الحرارة في المنيا 36 22

درجة الحرارة في أسيوط 37 23

درجة الحرارة في سوهاج 38 23

درجة الحرارة في قنا 41 25

درجة الحرارة في الأقصر 41 26

درجة الحرارة في أسوان 42 27

درجة الحرارة في الوادى الجديد 40 21

درجة الحرارة في أبوسمبل 40 

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس الطقس درجات الحرارة 34 درجة مئوية البحر المتوسط الحرارة اليوم الرياح السطحية الساعات المقبلة الحرارة السواحل الشمالية الطقس شديد الحرارة الطقس في مصر الظواهر الجوية الظواهر الجوية المتوقعة المحافظات الساحلية أنحاء الجمهورية الوجه البحرى برنامج التاسعة تحذير عاجل بحر المتوسط تقريرا مفصلا هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط حالة الطقس حالة الطقس في مصر درجات الحرارة اليوم شمال البلاد شمال الصعيد طقس الساعات المقبلة طقس شديد الحرارة كارثة دانيال محافظات جنوب الصعيد محافظات مصر نشاط للرياح وادي النطرون وسط سيناء نشاط معتدل الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحري القاهرة الكبرى الكبرى الك درجة الحرارة دلة درجة مئوية دل ال درجة الحرارة درجة الحرارة حالة الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حسين لبيب يهاجم مرتضى منصور ويحسم طريقة تحصيل أموال عقوبة كهربا

موعد المولد النبوي الشريف 2023.. دار الإفتاء تحدده بالهجري والميلادي

إعفاءات وحوافز.. مزايا بالجملة للمشروعات الصغيرة بالقانون

سعر عيار 21 اليوم 24-9-2023

غدا.. أولى جلسات محاكمة مقاول لتهديده رجل أعمال شهيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ