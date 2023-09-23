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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

ظاهرة جوية
ظاهرة جوية

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس ودرجات الحراره خاصة بعد مرور العاصفة  دانيال علي مصر بسلام فضلا عن بداية فصل  الخريف وانتهاء فصل الصيف رسميا.


حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليسود جو لطيف علي الأنحاء، ولكن هناك بعض المناطق التي تشهد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين .

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ويتزامن اليوم أول أيام فصل  الخريف حيث تشهد المحافظات  خلال ساعات الليل أجواء لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تقلبات جوية حادة 


ومع بداية فصل الخريف ستشهد البلاد ظواهر جوية متقلبة فهناك حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تشهدها بعض المحافظات خلال فصل الخريف، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتسجل أقل من 20 مئوية خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن تسود الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.


كما أن حالة البحر المتوسط من المتوقع تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 


عاصفة جوية قادمة

 

وانتشر خلال الأيام القليلة الحديث حول عاصفة جوية ستضرب بعد عاصفة دانيال  إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية فضلا عن عدم وجود أي ظواهر جوية من الممكن أن تعطل أي أنشطة يومية

كما ستشهد الأيام المقبلة أجواء خريفية ممتعة، وتكون الأجواء الحارة خلال فترات النهار ولطيفة خلال فترات الليل، ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر وسرعان ما تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

درجات الحرارة

القاهرة 33 - 24.

العاصمة الإدارية 33 - 24.

أكتوبر 34 - 23.

بنها 33 - 24.

دمنهور 32 - 24.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 32 - 23.

المنصورة 33 - 23.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 34 - 24.

طنطا 33 - 24.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 31 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 34 - 23.

العريش 32 - 24.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 34 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 32 - 16.
الطور 33 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 36 - 27.

الإسكندرية 30 - 22.

العلمين الجديدة 29 - 22.

مطروح 29 - 20.

السلوم 31 - 19.

سيوة 32 - 20.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 38 - 26.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 33 - 27.

أبو رماد 35 - 28.

رأس حدربة 34 - 29.

الفيوم 34 -25.

بني سويف 34 - 23.

المنيا 34 - 22.

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أسيوط 35 - 23.

سوهاج 36 - 23.

قنا 39 - 25.

الأقصر 38 - 25.

أسوان 38 - 25.

الوادي الجديد 38 - 23.

أبوسمبل 37 - 25.

 

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