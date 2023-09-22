الأرصاد: ظاهرة المنخفض الجوي تزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أنخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسوف يؤثر على امتداد المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العظمي فى القاهرة الكبري تصل ل 32 درجة مئوية، لافتة إلى أن الطقس منخفض الحرارة على المناطق الشمالية مرتفع على المناطق الجنوبية ولكن أقل حدة من الأيام السابقة.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”، أنه سوف يزيد الشعور بأنخفاض درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والتى تزيد من الشعور بأنخفاض ملحوظ فى الجو، وتشهد مناطق شمال وجنوب الصعيد، وايضا جنوب سيناء، أجواء معتدلة وأرتفاع أقل حدة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

أنخفاض نسب الرطوبة

ولفتت إلى انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر، وتشهد المناطق الشمالية أجواء معتدلة ومائلة للحرارة في المناطق الجنوبية، ووجود بعض نشاط للرياح في بعض المحافظات يقلل من الإحساس بالرطوبة، كما أن نشاط الرياح يقلل من الشعور بالرطوبة.



وتابعت: وجود الشبورة المائية مستمرة خاصة في فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ولكن سرعان ما تتلاشي مع ظهور الشمس.