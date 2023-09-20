أواخر الصيف.. الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأيام القادمة

حالة الطقس.. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الصيف، وبداية فصل الخريف المقرر أن يكون أول أيامه السبت المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجاري، وسط حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم وجود أي موجات غير مستقرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد، سوف تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، اعتبارا من غد الخميس، على كافة أنحاء البلاد، يستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث تصل العظمى على القاهرة 35 درجة وعلى الصعيد إلى 42 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، ظهور للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتبدأ نسب الرطوبة أيضا، في الانخفاض ليلا على أغلب أنحاء البلاد مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويشهد الطقس نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس على البلاد خلال الأيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 39 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة