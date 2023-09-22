ماذا يفعل الإنتربول في ليبيا بعد عاصفة دانيال ؟

بدأ "فريق DVI الإماراتي" نشاطه في ليبيا، كأول فريق مرسل من الإنتربول ويتخصص في التعرف على الجثث مجهولي الهوية بسبب العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا قبل أسبوعين.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفريق الإماراتي المرسل من الانتربول، بدأ الفريق أعماله مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ بالمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، حسبما ذكرت منصة "حكومتنا" في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن الأمانة العامة للإنتربول سترسل مزيدا من الفرق من دول أخرى خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة لدعم جهود البحث والإنقاذ، والتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا، إلى 3753 وفاة، بحسب تصريحات الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي محمد الجارح.

وقال "الجارح"، اليوم الجمعة، إن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال وصلت إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس، وفقا لما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.