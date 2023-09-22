الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. تعرف عليها

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 24

الإسكندرية 30 - 22

الإسماعيلية 34 - 24

الغردقة 37 -26

أسوان 38 - 25

سوهاج 36 - 23

المنيا 34 - 22