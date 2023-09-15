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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| أجواء مستقرة على جميع المحافظات والقاهرة 33 درجة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، مستقرة على كافة أحوال البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

بينما يظل الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متر، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف متر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25 درجة
جنوب سيناء 37 للعظمى والصغرى 28 درجة
شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27 درجة

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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الطقس اليوم| أجواء مستقرة على جميع المحافظات والقاهرة 33 درجة

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