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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال في ليبيا.. وتحرك جديد بشأن درنة

آثار الإعصار دانيال
آثار الإعصار دانيال في ليبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا، إلى 3753 وفاة، بحسب تصريحات الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي محمد الجارح.

وقال "الجارح"، اليوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، إن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال وصلت إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس، وفقا لما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية. 

وأشار المسئول الليبي، خلال مؤتمر صحفي من مدينة شحات، مساء اليوم، إلى وضع خطة للرعاية النفسية في المناطق المتضررة جراء الإعصار، وسيجري تشكيل مجموعة استشارية من عدد من الشخصيات؛ لتقديم الدعم للجنة العليًا للطوارئ.

وتحدث عن تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة، مؤكدًا أنها ستكون صوت المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهي بديل عن المجلس البلدي المقال.

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