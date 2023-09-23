نشاط الرياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف اليوم رسميا وبداية فصل الخريف.

شبورة مائية ونشاط بالرياح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

قالت “غانم” في تصريحات تليفزيونية، إن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية بدأت كثافتها تزيد وذلك مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وذلك على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الليل المتأخر والصابح الباكر، ومتوقع استمرارها على مدار هذا الأسبوع.

وأكدت أهمية عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.

حقيقة وجود عاصفة

نفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شائعة العاصفة الجوية التي ستضرب مصر الأيام المقبلة ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد استقرار تام بالأحوال الجوية .

وتابعت " غانم " ،، أنه لا توجد أيه منخفضات جوية على مدار الأسبوع الجاري ، ويشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية ، مع وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي .

وأوضحت " غانم " ، أن طقس الأسبوع الجاري حار على السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ، وتظل فترات الليل منخفضة في درجات الحرارة .

وحذرت " غانم " من كثافة الشبورة المائية على مدار الأسبوع نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي .

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت بداية فصل الخريف، حيث متوقع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة لـ درجتين ومستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل.

امتداد مرتفع جوي

وأشارت “غانم”"، إلى أن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، حيث تسجل العظمى اليوم 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.