عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشاط الرياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

الأرصاد
الأرصاد

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف اليوم رسميا وبداية فصل الخريف.

 

«موسم التقلبات الحادة والسريعة»|الأرصاد تفجر مفاجأة لأول مرة عن خريف 2023..ماذا سيحدث؟

أمطار وصواعق وبرد تضرب السعودية وتحذير عاجل من الأرصاد

شبورة مائية ونشاط بالرياح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

قالت “غانم” في تصريحات تليفزيونية، إن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

  

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية بدأت كثافتها تزيد وذلك مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وذلك على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الليل المتأخر والصابح الباكر، ومتوقع استمرارها على مدار هذا الأسبوع.

 

وأكدت أهمية عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.

حقيقة وجود عاصفة 

نفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شائعة العاصفة الجوية التي ستضرب مصر الأيام المقبلة ، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد استقرار تام بالأحوال الجوية .

 

وتابعت " غانم " ،، أنه لا توجد أيه منخفضات جوية على مدار الأسبوع الجاري ، ويشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية ، مع وجود ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي .

 

وأوضحت " غانم " ، أن طقس الأسبوع الجاري حار على السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ، وتظل فترات الليل منخفضة في درجات الحرارة .

وحذرت " غانم " من كثافة الشبورة المائية على مدار الأسبوع نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي .

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت بداية فصل الخريف، حيث متوقع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل من درجة لـ درجتين ومستمر على مدار أيام الأسبوع المقبل.

امتداد مرتفع جوي 

وأشارت “غانم”"، إلى أن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، حيث تسجل العظمى اليوم 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، بينما تسود أجواء لطيفة تمامًا خلال فترة الليل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء والذي يعمل على تلطيف الأجواء، موضحة أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبها ظاهرة الشبورة المائية.

 

وأكدت أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والقيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر، بجانب المنتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

 

الأرصاد الطقس درجات الحرارة حرارة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

ترشيحاتنا

كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار.. وما الحل عند مرور زمن طويل؟

غدا.. ناسا تستقبل أكبر حدث تاريخي من نوعه داخل هذا المكان

تدشين خط طيران مباشر يضاعف عدد السياح من أمريكا اللاتينية إلى مصر

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

مدير مالي لشركة بترول شهيرة وعائلته ممنوعون من التصرف في أمولهم| والسبب

سيول تغرق مدينة هندية وتجرف المواطنين والمركبات|فيديوهات صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ