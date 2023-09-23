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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيهات متعددة..

أمطار وصواعق وبرد تضرب السعودية وتحذير عاجل من الأرصاد

السعودية
السعودية

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد السعودية عدةَ تنبيهات اليوم تشير إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتُها رياحًا نشطة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأوضح  المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، وخيبر، والمهد، ووادي الفرع، والعيص؛ تبدأ الساعة 2 ظهرًا وتستمرّ حتى الساعة 10 مساء اليوم.

وحذر  المركزُ من رياح شديدة على محافظة ينبع، ومركز الرايس، تشمل تأثيراتُها تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى "40 - 49" كيلومترًا في الساعة، تستمرّ حتى الساعة الـ8 مساءً.

وتوقع المركزُ الوطني للأرصاد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎. وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ10 مساءً‎.

و نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة. وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ2 ظهرًا، وتستمرّ حتى الـ11 مساءً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة. وبيَّن أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً.

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